Мордовия принимает полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

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9 августа 2022 года в Мордовии стартовал полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» для учеников 9-11 классов из регионов Приволжского федерального округа.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» – самый массовый проект для детей и подростков в современной России. В 2022 году к конкурсу присоединились 3 944 622 человека, среди которых 1 495 551 ученик 5-7 классов, 1 555 945 учеников 8-10 классов, 732 512 студентов колледжей и 160 614 педагогов-наставников. В основном конкурсе в различных категориях участие приняли более 68 тысяч детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик.
В полуфинале конкурса, который проходит в Саранске с 9 по 14 августа, принимают участие более 1000 школьников 8-10 классов, из которых более 30 участников из нашей республики.
Уже на протяжении четырех дней школьники принимают участие в мотивационных встречах с профессионалами в разных сферах, мастер-классах от федеральных и региональных спикеров, деловых играх и открытых диалогах. В рамках мотивационных встреч школьники пообщались с Главой Мордовии Артёмом Здуновым, генеральным директором АНО «Большая перемена» Наталией Мандровой, Министром спорта и молодежной политики РМ Александром Савиловым, ректором МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрием Глушко и другими спикерами.
Кроме образовательного блока в программе у ребят запланирована и культурно-образовательная программа. Участники полуфинала посетили Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи и Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина, где познакомились с историей и культурой мордовского народа.
Также организаторы подготовили для участников и полезную программу - нетворкинг в формате игры «Молекула», где ребята смогли пообщаться друг с другом и познакомиться ближе. Итогом игры стал общий сбор мозаики – карты Приволжского федерального округа, объединяющего участников полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Саранске.
А уже сегодня полуфиналистов «Большой перемены» ждет спортивный фестиваль, посвященный Дню работника физкультуры. В программе для ребят запланированы зарядка с российской легкоатлеткой, олимпийской чемпионкой 2008 года, чемпионкой мира 2007 года, двукратной чемпионкой России Ольгой Каниськиной, экскурсия по стадиону «Мордовия Арена» и массовый флешмоб.
«Большая перемена» случилась как для республики, так и для более 1000 старшеклассников со всего Поволжья. С огромной радостью мы приняли в гости проект Федерального агентства по делам молодежи, став площадкой для очного полуфинала Всероссийского конкурса. Будни участников расписаны буквально по часам – нетворкинг, мастер-классы, деловые игры, открытые диалоги и встречи с известными спортсменами, телеведущими и профессионалами в разных сферах. Мы постарались максимально грамотно распределить это время по всем сферам деятельности молодежи. Дополнением к конкурсной программе идет насыщенная образовательная часть, знакомство с культурой Мордовии и спортивный фестиваль. 30 наших ребят – представителей республики прошли в полуфинал, желаем им удачи и достойной борьбы. Надеемся, «Большая перемена» позволит нам открыто услышать голос молодого поколения: их идеи, цели и мечты. Пока такие проекты находят отклик, мы движемся в правильном направлении!
Отдельные слова благодарности хочется сказать команде организаторов! Большое дело творится руками команды #МолодежьМордовии – людьми, создающими движение. Ребята сорганизовали местный волонтерский корпус и подготовили кураторов к работе с делегациями. Невероятно приятно наблюдать за слаженным процессом и четко поставленными задачами. От себя лично, от лица Министерства спорта и молодежной политики Республики Мордовия – спасибо вам, друзья! Я горжусь тем, что мы одна команда! Это наш проект и наше совместное достижение. Самое время зарядиться атмосферой праздника и показать участникам лицо столицы. Цените момент! – отметила первый заместитель министра - начальник Управления по делам молодежи Министерства спорта и молодежной политики РМ Анастасия Гришнева.
Напомним, полуфиналы для старшеклассников пройдут очно для всех федеральных округов России. По итогам всех полуфиналов будут определены 1500 финалистов «Большой перемены», которые отправятся на финал в Международный детский центр «Артек» в ноябре.
Победителями «Большой перемены» среди учеников 11 классов станут 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 9-10 классов – по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.
30 лучших школ, подготовивших наибольшее количество финалистов «Большой перемены», получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, школы будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу. Педагоги-наставники победителей конкурса получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».
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