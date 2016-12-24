Глава Мордовии провел заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба

12 августа в Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии РМ и Оперативного штаба в Республике Мордовия.



Были обсуждены меры по обеспечению безопасности в День знаний и День солидарности в борьбе с терроризмом, а также готовность сил и средств к реагированию на возможное осложнение обстановки, в том числе в период подготовки и проведения единого дня голосования. Артём Здунов дал поручения Правительству и профильным ведомствам по обеспечению комплексной безопасности жителей региона.



1 сентября начнется новый учебный год. В этой связи особое внимание уделили состоянию антитеррористической защиты образовательных учреждений. Министерству образования Республики Мордовия поручено провести в ближайшие дни выборочные проверки знания руководством и персоналом образовательных организаций порядка действий при угрозах террористического характера. Кроме того, запланирован комплекс информационно-разъяснительных мероприятий, направленных на повышение бдительности населения и объяснение порядка действий в случае возникновения угроз террористического характера и иных чрезвычайных ситуаций.



О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности детских садов, школ и колледжей доложила министр образования Мордовии Елена Солдатова. Она отметила, что благодаря дополнительным средствам, выделенным из бюджета по поручению Главы Мордовии (это 30 млн. рублей), удалось дооснастить школы республики металлодетекторами и системами контроля и управления доступом. Артём Здунов подчеркнул, что эту работу необходимо завершить на 100 процентов. «Потому что эта система спасает жизни», - сказал руководитель региона, напомнив о трагических событиях, произошедших в образовательных учреждениях в ряде регионов.



О проводимой работе по антитеррористической защищенности объектов образования доложили также главы районов республики.



Что касается Дня солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), в протокольное решение включено проведение в регионе акций «Сердце Беслана» и #МордовияПротивТеррора, информационных флешмобов в сети Интернет и творческих конкурсов патриотической направленности – «Беслан. В памяти навсегда!», «Пламя памяти», «Юность, опаленная войной».



В рамках рассмотрения вопроса, касающегося реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы, основной акцент был сделан на активизацию адресной профилактической работы и проведение мероприятий, направленных на формирование у населения антитеррористического сознания.



Глава республики напомнил о необходимости неукоснительного исполнения решений Антитеррористической комиссии, повышении уровня персональной ответственности должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления. Артём Здунов подчеркнул: качественное и своевременное исполнение принимаемых комиссией решений напрямую влияет на безопасность региона.



Кроме того, на заседании был утвержден новый перечень потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей, который необходим для организации эффективной работы по обеспечению антитеррористической защищенности.