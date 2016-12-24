Артём Здунов встретился с представителями компании «Haier»

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Глава Мордовии 12 августа провел рабочую встречу с представителями китайской компании «Haier». Обсуждались вопросы налаживания поставок комплектующих и сырья из Мордовии.
Компания «Haier» имеет предприятия в нашей стране и занимается производством бытовой техники. Директор по развитию бизнесов Haier в России Людмила Романова рассказала о перспективах сотрудничества с промышленными предприятиями Мордовии, отметив, что у компании большие производственные объемы, обеспечение которых существенно поддержит республиканских производителей.
Артём Здунов поддержал это начинание: «Мы будем максимально способствовать любому сотрудничеству с нашими промышленниками. Давайте работать совместно».
В ходе визита в республику делегация компании посетила ведущие промышленные предприятия региона - «Сарансккабель», «Саранский приборостроительный завод», «Технопарк - Мордовия», «Резинотехника» и «Оптикэнерго», ознакомилась с продукцией и производственными мощностями.
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