В Мордовии продолжается реализация проекта «Чистая вода»

Репортер

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» в Атяшеве, Ардатове и Лямбире продолжается строительство объектов водоснабжения и водоочистки.

Так, в селе Лямбирь на водозаборном узле по ул. Гражданская на 68% построены два резервуара для хранения чистой и технической воды. Пробурены скважины для подъема воды и закуплено оборудование. Ввод в эксплуатацию этого объекта планируется произвести в 4 квартале этого года.

В поселке Атяшево идет первый этап по реконструкции системы водоснабжения. Здесь уложено 11,3 км трубопровода из 12,5 км запланированных. Выполнено устройство 75 колодцев из 98 необходимых. На станции водоочистки ведутся общестроительные работы.

В городе Ардатов идет строительство станции водоочистки производительностью 600 кубометров в сутки. Завершаются работы по армированию резервуаров чистой и технической воды.

По оценке заместителя Председателя Правительства – Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мордовии Игоря Чадова, в целом работы по реализации федерального проекта «Чистая вода» на объектах идут по графику.

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