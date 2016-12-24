В Зубово-Полянском районе от травм в ДТП скончался водитель «Хендай Элантра»

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По информации Госавтоинспекции республики, 11 августа в Зубово-Полянском районе в дорожной аварии погиб водитель корейского седана.
В 14:00 на улице Рабочая в селе Ширингуши 45-летний мужчина за рулем «Хендай Элантра» не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и допустил съезд в левый по ходу движения кювет.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, назначены экспертизы. 51-летний пассажир автомашины был госпитализирован в Зубово-Полянскую районную больницу. На месте инцидента выявлен недостаток транспортного эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствие горизонтальной линии разметки.
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