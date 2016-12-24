Пенсионер из Саранска перевел мошенникам 9,5 миллионов рублей

В столице Мордовии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 63-летнего местного жителя. Об этом сообщает МВД по РМ.

По словам потерпевшего, 2 августа ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центрального банка РФ. Специалист сообщил о зафиксированных подозрительных операциях по счетам пенсионера. Для предотвращения несанкционированных действий он порекомендовал перевести сбережения на безопасные счета.

У пожилого человека возникли сомнения по поводу этой информации, но тут в дело вступил мнимый представитель прокуратуры России. Позвонивший «прокурорский работник» не только подтвердил информацию «банкира», он даже потребовал в точности следовать всем указаниям «специалиста ЦБ» и содействовать следствию. В противном случае пенсионеру пригрозили возбуждением против него уголовного дела.

В течение недели мужчина снимал сбережения со своих банковских счетов и переводил их через банкомат на так называемые страховые банковские ячейки. В результате он лишился более 9,5 миллионов рублей.

О том, что общался с мошенниками, потерпевший узнал от представителей региональной прокуратуры, куда он пришел за разъяснениями.

Во избежание подобных ситуаций МВД по РМ рекомендует гражданам проявлять бдительность. В случае сообщения о подозрительных финансовых операциях следует незамедлительно прервать разговор и перезвонить по номеру телефона, указанному на обороте банковской карты. Ни при каких обстоятельствах не передавайте третьим лицам информацию, размещенную на оборотной стороне вашей банковской карты, а также не называйте коды, которые приходят вам на телефон в смс–сообщениях, логин и пароль от личного кабинета в интернет-банке – такую информацию могут запрашивать только мошенники. Если вам поступил сомнительный звонок, не ведите никакие переговоры, положите трубку и сами перезвоните в контактный центр банка. Прежде чем принять какое-либо решение, связанное с крупными денежными переводами, посоветуйтесь с близкими или специалистами.