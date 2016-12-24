В Мордовии растут налоговые поступления в бюджет

Репортер

Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия Юрием Горюновым. Обсуждались вопросы налоговой политики в регионе, в том числе речь шла о поступлении налоговых платежей в консолидированный бюджет региона.

Юрий Горюнов сообщил, что за 7 месяцев 2022 года Управлением обеспечено поступление 17 млрд. 220 млн. рублей налогов. По всем бюджетообразующим доходным источникам достигнут прирост поступлений к уровню прошлого года. Общий темп роста составил 122 %, в том числе по налогу на прибыль организаций - 147% к аналогичному периоду 2021 года, что обусловлено положительной динамикой налоговой базы основных налогоплательщиков республики.

Прирост поступлений по налогу на доходы физических лиц составил 113,8%, что соответствует темпу роста фонда заработной платы в республике, по акцизам на пиво - 152%, по платежам, уплачиваемым в связи с применением специальных налоговых режимов, - 111 %.

В ходе рабочей встречи были рассмотрены вопросы повышения налогового потенциала республики. 

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