В Саранске обсудили вопросы безопасности дорожного движения

11 августа в Саранске прошло заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором были подведены итоги работы за шесть месяцев этого года. По поручению Главы Мордовии заседание провел Первый заместитель Председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин.



В 2022 году в республике сложилась непростая ситуация с аварийностью на дорогах: отмечается рост количества ДТП к аналогичному периоду прошлого года на 28,7%, число погибших в авариях выросло, также как и количество раненных при ДТП.



С начала года жертвами дорожно-транспортных происшествий стали 48 человек. Основными причинами ДТП являются превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. Наиболее сложная ситуация с аварийностью фиксируется на автодороге «Саранск-Сурское-Ульяновск», на эту трассу приходится треть всех погибших. Как отметил начальник Управления ГИБДД МВД по Мордовии Сергей Гагарин, это объясняется большой загруженностью дороги, здесь остро стоит вопрос увеличения количества полос движения.



Первый вице-премьер Игорь Фрейдин отметил, что региональный кабинет министров подготовил обращение в Федеральное дорожное агентство и Министерство транспорта России о необходимости реконструкции автодороги «Саранск-Сурское-Ульяновск». Также рассматривается возможность активного использования мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД на этой дороге.



Вторым видом ДТП по большому числу погибших является наезд на пешеходов. Председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин рассказал о проводимой в регионе работе по обустройству пешеходных переходов на дорогах регионального и местного значения. В преддверии нового учебного года в Саранске будут приведены в нормативное состояние 33 подъезда к детским садам и школам, также планируется обновить разметку на пешеходных переходах возле образовательных организаций.



Министр образования Мордовии Елена Солдатова сообщила, что в новом учебном году будут действовать 324 школьных маршрута. До 20 августа специальная комиссия рассмотрит готовность школьных перевозок по всей республике.



Участники заседания отметили рост количества ДТП с участием детей и подростков. Только за июль-начало августа на дорогах погибло 6 несовершеннолетних, тогда как за весь прошлый год – один ребенок. Руководитель АНО «Центр поддержки и защиты детства» Ольга Веретенникова рассказала о проводимой работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Игорь Фрейдин отметил значимость этой деятельности и поручил масштабировать ее на всю республику. Также планируется привлечь к просветительской работе по профилактике травматизма средства массовой информации.