Осенью на канале «Россия-1» выйдет новое телешоу «Классная тема!»

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Завершился сбор заявок на участие в новом шоу «Классная тема!», которое выйдет этой осенью на телеканале «Россия-1». Здесь встретятся лучшие и самые креативные педагоги со всей страны. Они проведут для зрителей свои интересные и познавательные уроки.
«Это такая простая и очень интересная идея, – делится мнением руководитель телеканала «Рузаевские новости» Людмила Резяпкина. – Даже странно, что ничего подобного не было на федеральных каналах раньше. В любом случае нам нужно больше полезных просветительских передач. Насколько мне известно, среди тех, кто выдвинул свою кандидатуру, есть и педагоги из Мордовии. Очень надеюсь, что мы увидим кого-нибудь из них на экране».
В этом году «Классная тема!» включает семь школьных предметов математика, химия, биология, география, история, физика, русский язык и литература. Но организаторы обещают, что в следующем году список предметов расширится.
Следить за новостями можно в официальной группе «Классной темы!» по ссылке: vk.com/klassnayatemashow
Победитель шоу получит возможность стать автором собственной телепередачи на одном из федеральных каналов.
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