Медучреждения Мордовии пополняются высокотехнологичным оборудованием

В рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в медучреждения Мордовии поступает высокотехнологичное оборудование и обновляется материально-техническая база. Проект нацелен на оказание медицинской помощи людям по месту жительства.

С начала года учреждения здравоохранения пополнились медоборудованием на сумму более 44 млн руб. Так, закуплено три аппарата ИВЛ для Дубенской районной больницы, Краснослободской и Ковылкинской ЦРБ. Две рентгеновских диагностических портативных системы общего назначения поступили в Рузаевскую ЦРБ и Теньгушевскую районную больницу. Суммарная стоимость оборудования составила 8,7 млн рублей.

Ичалковская ЦРБ пополнилась флюорографом на сумму около 5,4 млн рублей. Также приобретены электрокардиографы, цистоскопы, анализаторы газов крови ИВД, дефибрилляторы, кольпоскопы, стерилизаторы, спирометры, гинекологические столы и другое оборудование.

Отметим, что в рамках модернизации первичного звена здравоохранения в республике создаются новые объекты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, привлекаются квалифицированные кадры. Кроме того, проводится капитальный ремонт в действующих учреждениях для обеспечения комфортных условий пребывания пациентов.