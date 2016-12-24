31-летний браконьер из Саранска ответит в суде за незаконный вылов 185 карасей

Репортер

Как сообщает МВД по РМ, вы этом году полицейскими была получена информация о возможной незаконной добыче водных биологических ресурсов из пруда, расположенного недалеко от села Кабаево Дубенского района.

В ходе проверки информации браконьер был задержан правоохранителями с поличным на берегу - на надувной лодке с применением двух 80-метровых сетей он незаконно выловил 185 карасей. Причиненный ущерб составил 46 250 рублей.

При этом, 31-летний житель Саранска готовился к продолжению своей рыбной эпопеи. По его словам, улов он планировал использовать исключительно для личных нужд.

В настоящее время уголовное дело по любителю рыбы направлено в суд для рассмотрения по существу.

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