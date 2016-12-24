В Мордовии камеры станут фиксировать не пристегнутые ремни у водителей и пассажиров

Госавтоинспекция МВД по РМ уведомляет о новом этапе работы в республике комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД. Они будут в автоматическом режиме «выписывать» штрафы за нарушение правил применения ремней безопасности и за нарушение правил пользования внешними световыми приборами

Госавтоинспекция МВД по Республике Мордовия уведомляет, что с 10 августа 2022 года началось вынесение в автоматическом режиме постановлений по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности) и статьей 12.20 КоАП РФ (нарушение правил пользования внешними световыми приборами).

В ближайшее время все приобретенные в собственность республики модернизированные технические средства автоматизированной фиксации административных правонарушений с расширенным функционалом будут размещены на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети Республики Мордовия.