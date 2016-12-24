В Саранске водители двух иномарок в результате ДТП угодили в больницу

Как сообщает Госавтоинспекция республики, вечером 10 августа в столице Мордовии при столкновении двух иномарок в больницу угодили водители обоих транспортных средств.

В 17:35 на улице Лодыгина 51-летний мужчина за рулем «Шевроле Круз», двигаясь со стороны улицы Пролетарская в сторону Александровского шоссе, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной «Форд Фьюжн» под управлением 38-летней женщины. Автомобиль дамы двигался со встречного направления прямо.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств с различными травмами были госпитализированы в Республиканскую центральную клиническую больницу. У пострадавших взята кровь на анализ.

На месте дорожного инцидента выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствие горизонтальной линии дорожной разметки.