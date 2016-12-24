В Мордовии обнаружили тело утопленника спустя три дня с момента его гибели

По информации МЧС по РМ, в Рузаевском районе утром 11 августа из пруда было извлечено тело утонувшего тремя днями ранее молодого мужчины.

О печальном происшествии на воде стало известно в минувший понедельник. В деревне Надеждинка Рузаевского района двое мужчин отправились отдохнуть к местному пруду. Один из них решился переплыть водоем, но сил для этого у него не хватило – 37-летний пловец ушел под воду.

Спасатели предприняли попытки обнаружить в воде тело бедолаги, но поиски осложнялись обильно проросшими в пруду водорослями. Утром в четверг тело утонувшего само всплыло на поверхность, и было найдено братом погибшего.