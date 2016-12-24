В Кочкуровском районе строится глэмпинг для экотуристов

«Время героев»
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
10 августа Председатель Госcобрания РМ Владимир Чибиркин посетил с рабочей поездкой Кочкуровский район, в ходе которой основное внимание было уделено вопросам социально-экономического развития территории и реализации национальных проектов.
С главой района Светланой Герасимовой спикер парламента побывал в селе Булгаково, где обустраивается новый участок индивидуальной жилой застройки. Ранее к нему были подведены линии электропередачи и газового снабжения. А в текущем году здесь должны быть построены автодороги по улицам Дачной, Артемова, Родной и Молодежной. Асфальтовое покрытие фактически уже проложено, идет обустройство обочин. При этом качество исполнения работ находится на высоком уровне.
В этом же селе усилиями местного КФХ создается глэмпинг, который должен стать объектом притяжения отдыхающих и экотуристов. Глэмпинг – это разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Строительство глэмпинга продолжается, но сам водоем и его прибрежная зона уже используются. Здесь в конце июля даже прошел фестиваль авторской песни памяти Владимира Высоцкого с участием более 5 тысяч человек.
Председатель Госсобрания Мордовии обсудил с руководством КФХ планы дальнейшей реализации проекта.
О подготовке к новому учебному году речь шла в Кочкуровской СОШ. Владимир Чибиркин, Светлана Герасимова и директор школы Василий Пяткин осмотрели учебные классы, актовый и спортивный залы, столовую и пищеблок. Особое внимание уделено благоустройству пришкольной территории.
Для качественного образовательного процесса в школе созданы необходимые условия. Так, в рамках нацпроекта «Образование» поступило 39 компьютеров, интерактивная доска, многофункциональное устройство. По проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» на базе школы обустроен новый корт.
На 2024 год запланирован капитальный ремонт Кочкуровской СОШ в рамках стартовавшей федеральной программы.
«Важно, что по сравнению с предыдущим учебным годом здесь будет учиться больше ребят – 294 школьника», – отметил Владимир Чибиркин.
Еще один объект рабочей поездки – парк на улице Советской в селе Кочкурово. Он благоустраивается по нацпроекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Запланирован монтаж освещения и видеонаблюдения, озеленение территории, обустройство детской игровой площадки, установка качелей и т.д. Часть работ уже завершена, другая – на стадии исполнения. В том числе по созданию в парке зоны со скульптурной композицией «Мордовская мифология». В общей сложности на благоустройство будет затрачено более 8,6 млн. рублей.
«То, что делается в Кочкуровском районе по развитию социальной инфраструктуры – делается для людей, чтобы уровень жизни в сельской местности был достойным, имелись рабочие места, современные учреждения образования и культуры, зоны отдыха и досуга. Все для решения данной задачи в районе есть», – отметил в ходе рабочей поездки Председатель Госсобрания Мордовии.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%
Аграрии Мордовии в этом году планируют собрать полтора миллиона тонн зерна
В Доме Республики обсудили молодежную политику и реализацию инициатив молодого поколения
Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
Глава Мордовии встретился с участниками Всероссийского конкурса
Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным