В Кочкуровском районе строится глэмпинг для экотуристов

10 августа Председатель Госcобрания РМ Владимир Чибиркин посетил с рабочей поездкой Кочкуровский район, в ходе которой основное внимание было уделено вопросам социально-экономического развития территории и реализации национальных проектов.

С главой района Светланой Герасимовой спикер парламента побывал в селе Булгаково, где обустраивается новый участок индивидуальной жилой застройки. Ранее к нему были подведены линии электропередачи и газового снабжения. А в текущем году здесь должны быть построены автодороги по улицам Дачной, Артемова, Родной и Молодежной. Асфальтовое покрытие фактически уже проложено, идет обустройство обочин. При этом качество исполнения работ находится на высоком уровне.

В этом же селе усилиями местного КФХ создается глэмпинг, который должен стать объектом притяжения отдыхающих и экотуристов. Глэмпинг – это разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Строительство глэмпинга продолжается, но сам водоем и его прибрежная зона уже используются. Здесь в конце июля даже прошел фестиваль авторской песни памяти Владимира Высоцкого с участием более 5 тысяч человек.

Председатель Госсобрания Мордовии обсудил с руководством КФХ планы дальнейшей реализации проекта.

О подготовке к новому учебному году речь шла в Кочкуровской СОШ. Владимир Чибиркин, Светлана Герасимова и директор школы Василий Пяткин осмотрели учебные классы, актовый и спортивный залы, столовую и пищеблок. Особое внимание уделено благоустройству пришкольной территории.

Для качественного образовательного процесса в школе созданы необходимые условия. Так, в рамках нацпроекта «Образование» поступило 39 компьютеров, интерактивная доска, многофункциональное устройство. По проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» на базе школы обустроен новый корт.

На 2024 год запланирован капитальный ремонт Кочкуровской СОШ в рамках стартовавшей федеральной программы.

«Важно, что по сравнению с предыдущим учебным годом здесь будет учиться больше ребят – 294 школьника», – отметил Владимир Чибиркин.

Еще один объект рабочей поездки – парк на улице Советской в селе Кочкурово. Он благоустраивается по нацпроекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Запланирован монтаж освещения и видеонаблюдения, озеленение территории, обустройство детской игровой площадки, установка качелей и т.д. Часть работ уже завершена, другая – на стадии исполнения. В том числе по созданию в парке зоны со скульптурной композицией «Мордовская мифология». В общей сложности на благоустройство будет затрачено более 8,6 млн. рублей.

«То, что делается в Кочкуровском районе по развитию социальной инфраструктуры – делается для людей, чтобы уровень жизни в сельской местности был достойным, имелись рабочие места, современные учреждения образования и культуры, зоны отдыха и досуга. Все для решения данной задачи в районе есть», – отметил в ходе рабочей поездки Председатель Госсобрания Мордовии.