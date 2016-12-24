Начальника отдела Саранского «Горэлектротранса» будут судить за взятки

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В Саранске суд рассмотрит уголовное дело о взяточничестве, в котором следственными органами был уличен начальник отдела материально-технического снабжения МП «Горэлектротранс». Об этом сообщает прокуратура РМ.
По версии следствия, с августа 2019 года по февраль 2021-го начальник отдела материально-технического снабжения Саранского МП «Горэлектротранс» систематически получал взятки от индивидуального предпринимателя и директора ООО «Профмасла». В общей сложности его «отблагодарили» на сумму более 166 тыс. рублей. Взятки передавались за лоббирование интересов поставщиков и заключения с ними договоров на приобретение их продукции.
Напомним, что эти коррупционные взаимоотношения выстраивались на фоне бедственного финансового положения, в котором находилось муниципальное предприятие. В конце 2021 года пришлось даже вмешаться прокуратуре Мордовии, чтобы работникам здесь выплатили зарплату. Тогда было установлено, что перед 574 трудягами скопилась задолженность по заработной плате за октябрь 2021 года в размере более 8 миллионов рублей. Зарплаты были выплачены, но катастрофический дефицит средств у предприятия был очевиден. При этом, как выяснилось, отнюдь не все работники МП сидели с пустыми карманами.
Сейчас снабженец «Горэлектротранса» по своим эпизодам мздоимства рискует загреметь на зону на срок до 6 лет со штрафом в размере до 30-тикратной суммы взятки.
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