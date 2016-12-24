В Саранске прошла церемония открытия первого окружного полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Саранске 10 августа прошла церемония открытия первого окружного полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 8-10 классов. В мероприятии принял участие Глава Республики Мордовия Артём Здунов.



«Как говорил классик: «Вовеки нельзя нашу дружбу разбить, нанизаны мы на единую нить» - с таким единением и дружбой, какая есть среди участников проекта, можно делать большие дела! У каждого из вас уже сейчас огромное количество связей – берегите их, заводите новые контакты, реализуйте проекты. И в Мордовии, и в других регионах нашей страны для этого есть все возможности», - сказал руководитель республики. Артём Здунов выразил благодарность Президенту России, платформе «Россия – страна возможностей» и Росмолодежи за важную работу с молодым поколением.



Генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова отметила: «Мы не просто конкурс – мы семья, которую объединяет любовь к своей стране, желание быть нужными и востребованными. Добро пожаловать в семью единомышленников, где каждому таланту есть место! И спасибо Мордовии за гостеприимство и радушную атмосферу».



Всероссийский конкурс «Большая перемена» – самый массовый проект для детей и подростков в России. В 2022 году к нему присоединились почти 4 миллиона человек, в том числе 1,5 миллиона учеников 8-10 классов. Наряду со школьниками и студентами в «Большой перемене» принимают участие более 160 тысяч педагогов-наставников. На полуфинал в Саранске, который продлится до конца текущей недели, собрались представители всех 14 регионов ПФО.



Участникам полуфинала предстоит проявить навыки, которые пригодятся им в современном мире: умение работать в команде, находить нестандартные решения, проявлять творческое мышление и организаторские способности. Конкурс «Большая перемена» проходит по 12 тематическим направлениям. Подростки в командах будут решать кейсовые задание, примут участие в мастер-классах, встречах с известными спортсменами, учеными и общественными деятелями.



Финальный этап третьего сезона конкурса пройдет в Международном детском центре «Артек» в ноябре.