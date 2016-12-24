В Ковылкинском районе заложили фундамент нового комбикормового завода

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Глава Мордовии Артём Здунов 10 августа в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район принял участие в закладке фундамента комбикормового завода мощностью 400 тысяч тонн в год. Этот инвестиционный проект стоимостью около 2 млрд. рублей реализует группа компаний «Талина». В рамках проекта, завершить который планируется в 2023 году, будет создано около 100 рабочих мест.
«Это производство будет решать амбициозные задачи и позволит республике серьезно продвинуться вперед, - сказал Артём Здунов. - Проект реализуется грамотно и взвешенно - помимо основного производства, здесь будут и мощности по хранению зерна. Уже понятен рынок сбыта продукции. А наличие собственной лаборатории позволит предприятию чувствовать себя уверенно на конкурентном рынке».
Глава республики пожелал коллективу компании успешной реализации проекта.
Основатель группы компаний «Талина» Виктор Бирюков отметил, что завод положит начало развитию целой отрасли в республике - предприятие будет производить корма для разных видов животноводства, включая свиноводство, птицеводство, рыбоводство.
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