11 студентов МГУ им. Н.П. Огарева будут обучаться в Венгрии

С 2016 года МГУ им. Н.П. Огарева принимает участие в конкурсе на предоставление грантов студентам и аспирантам по программе «Stipendium Hungaricum». В этом году по его результатам 11 студентов факультета иностранных языков и экономического факультета нашего университета стали стипендиатами ведущих венгерских вузов.

В Венгрию студенты могут поехать на 1/2 семестра по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры либо на полную программу обучения в бакалавриат, магистратуру или аспирантуру. Благодаря программе академической мобильности обучающимся не придется пересдавать похожие дисциплины, изученные за рубежом, когда они вернуться в Саранск.

В этом году возможность обучения в вузах Венгрии с получением стипендии получили 10 студентов факультета иностранных языков и одна студентка экономического факультета.

«Обучение за рубежом – это отличная возможность построить международную карьеру. Опыт межнационального общения позволяет установить международные профессиональные контакты, так представители ведущих мировых компаний принимают непосредственное участие в обучении студентов и знакомятся с ними в университетах. Вуз проводит большую работу для того, чтобы наши студенты могли проявлять себя на международном уровне. Только за прошедший год в университете число победителей программы увеличилось практически в три раза. Это большой шаг в развитии зарубежного обучения», – отметил ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

«Все, кто учится за границей, возвращаются совершенно с другим отношением к учебе. Они словно переходят на другую орбиту. Начинают четко видеть сильные и слабые стороны российской системы образования. Мы всегда общаемся с этими студентами и спрашиваем: «А вы этот курс изучали, чтобы вы добавили?». Подобная связь помогает повышать качество наших курсов. И построение их карьеры идет совершенно по другому вектору», – объясняет замдекана по международному сотрудничеству факультета иностранных языков Ольга Сафонкина.

Конкурс на получение стипендии проходил с ноября по январь. Подать заявку мог каждый студент, вне зависимости от направления подготовки. Отбор проходил в два этапа. На первом – заявку одобрили в министерстве науки и высшего образования РФ. На втором – документы отправили в Общественный фонд Темпус, где венгерские вузы отобрали заявки и провели интервью с соискателями на английском языке. Помимо этого, необходимо было предъявить сертификат об уровне владения английским языком, либо справку об успешном прохождения соответствующего тестирования. Его можно пройти на факультете иностранных языков МГУ им. Н.П. Огарева.

«Магистратура за рубежом, как и учеба в бакалавриате, очень отличается от нашего обучения. В большинстве случаев в магистратуру там поступают уже в зрелом возрасте. И многие из студентов нацелены на преподавание. С каждым преподавателем и новой дисциплиной твой личный счетчик достижений обнуляется. Обучаться там мне, конечно же, нравится, рада, что представилась такая возможность», – поделилась своим опытом обучения в Венгрии магистрантка Будапештского университета Анна Надейкина.