Министр образования РМ Елена Солдатова ответила на вопросы от жителей Мордовии в прямом эфире

На базе ЦУР Республики Мордовия 10 августа прошла трансляция с Министром образования РМ Еленой Солдатовой. Посмотреть эфир и задать свои вопросы граждане могли в официальном паблике Республики Мордовия во «ВКонтакте».

Елена Петровна в первую очередь рассказала об инновациях, которые ждут систему образования и школы республики в новом учебном году.

«Вступают в силу обновленные федеральные государственные образовательные стандарты, – сообщила Елена Солдатова. – Продолжает оснащение школ современным оборудованием в рамках нацпроекта «Образование». На базах школ формируются новые «Точки роста». Также в Саранске появится новый школьных технопарк. В отдельных образовательных организациях завершается капитальный ремонт».

Жителей Саранска волнует острая проблема учебы во вторую смену в городских школах.

«Решение на сегодняшний день есть – оно связано со строительством новых образовательных организаций, – ответила Елена Солдатова. – Возводится новая школа на 1450 мест в районе Химмаша. Следующая напряженная зона по обучению во вторую смену – это район Юго-Запада. Там запланировано строительство школы на 800 мест».

Похожая проблема наблюдается в селе Белозерье Ромодановского района. Там, по словам Министра образования, планируется построить новый корпус на 165 мест, а также провести капитальный ремонт старого корпуса.

Сильнее всего сегодня родителей волнует безопасность в образовательных учреждениях. Елена Солдатова заверила, что этому вопросу в республике уделяется большое внимание.

«В течение прошлого года под ключ была решена проблема охранного оборудования всех образовательных организаций – школ, техникумов, колледжей и детских садов, – сообщила она. – Также они поэтапно переходят на специализированную охрану. Продолжается работа по оснащению образовательных организаций периметральным видеонаблюдением, и под ключ завершается работа по установке ограждения по периметру».

Однако важную роль в безопасности детей играет обученность персонала. Классные руководителя повторно пройдут курсы о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Помимо безопасности пристальное внимание в республике уделяется качественному горячему питанию в школах и детсадах.

«Нас очень волнует любой вопрос, который задает родитель из абсолютно любой школы. Мы оперативно на него реагируем и готовы разобрать каждый конкретный случай в каждой конкретной школе», – подытожила Министр образования.

Кстати, вопросы, которые задают жители Мордовии в соцсетях или через портал «Госуслуги», связанные с горячим питанием, фиксируются Центром управления регионом, а затем передаются в Министерство образования РМ для принятия необходимых мер.

Посмотреть полную запись эфира можно по ссылке: clck.ru/sY4bQ

За несколько часов запись посмотрели больше 4 тыс. человек, и эта цифра продолжает стремительно расти.