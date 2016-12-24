Министр образования РМ Елена Солдатова ответила на вопросы от жителей Мордовии в прямом эфире

«Время героев»
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
На базе ЦУР Республики Мордовия 10 августа прошла трансляция с Министром образования РМ Еленой Солдатовой. Посмотреть эфир и задать свои вопросы граждане могли в официальном паблике Республики Мордовия во «ВКонтакте».
Елена Петровна в первую очередь рассказала об инновациях, которые ждут систему образования и школы республики в новом учебном году.
«Вступают в силу обновленные федеральные государственные образовательные стандарты, – сообщила Елена Солдатова. – Продолжает оснащение школ современным оборудованием в рамках нацпроекта «Образование». На базах школ формируются новые «Точки роста». Также в Саранске появится новый школьных технопарк. В отдельных образовательных организациях завершается капитальный ремонт».
Жителей Саранска волнует острая проблема учебы во вторую смену в городских школах.
«Решение на сегодняшний день есть – оно связано со строительством новых образовательных организаций, – ответила Елена Солдатова. – Возводится новая школа на 1450 мест в районе Химмаша. Следующая напряженная зона по обучению во вторую смену – это район Юго-Запада. Там запланировано строительство школы на 800 мест».
Похожая проблема наблюдается в селе Белозерье Ромодановского района. Там, по словам Министра образования, планируется построить новый корпус на 165 мест, а также провести капитальный ремонт старого корпуса.
Сильнее всего сегодня родителей волнует безопасность в образовательных учреждениях. Елена Солдатова заверила, что этому вопросу в республике уделяется большое внимание.
«В течение прошлого года под ключ была решена проблема охранного оборудования всех образовательных организаций – школ, техникумов, колледжей и детских садов, – сообщила она. – Также они поэтапно переходят на специализированную охрану. Продолжается работа по оснащению образовательных организаций периметральным видеонаблюдением, и под ключ завершается работа по установке ограждения по периметру».
Однако важную роль в безопасности детей играет обученность персонала. Классные руководителя повторно пройдут курсы о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях.
Помимо безопасности пристальное внимание в республике уделяется качественному горячему питанию в школах и детсадах.
«Нас очень волнует любой вопрос, который задает родитель из абсолютно любой школы. Мы оперативно на него реагируем и готовы разобрать каждый конкретный случай в каждой конкретной школе», – подытожила Министр образования.
Кстати, вопросы, которые задают жители Мордовии в соцсетях или через портал «Госуслуги», связанные с горячим питанием, фиксируются Центром управления регионом, а затем передаются в Министерство образования РМ для принятия необходимых мер.
Посмотреть полную запись эфира можно по ссылке: clck.ru/sY4bQ
За несколько часов запись посмотрели больше 4 тыс. человек, и эта цифра продолжает стремительно расти.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
Глава Мордовии встретился с участниками Всероссийского конкурса
В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад
В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным
Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
В Доме Республики обсудили молодежную политику и реализацию инициатив молодого поколения
Аграрии Мордовии в этом году планируют собрать полтора миллиона тонн зерна
Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей