Молодежь 53 стран мира выбирает МГУ им. Н.П. Огарева для получения образования

Сейчас в Мордовском университете обучается 2,5 тысячи иностранных студентов из 53 стран мира, и с каждым годом число желающих стать огаревцами среди граждан других государств неуклонно растет.

Университет пользуется популярностью во многих странах, но преимущественно вуз выбирают абитуриенты из стран дальнего зарубежья и СНГ – Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Иордании и Йемена.

По результатам приемной кампании 2022 года на текущий момент топ-10 по популярности среди направлений подготовки занимают:

«Лечебное дело» в медицинском институте;

«Стоматология» в медицинском институте;

«Стандартизация и метрология» в институте электроники и светотехники;

«Электроника и наноэлектроника» в институте электроники и светотехники;

«Информатика и вычислительная техника» в институте электроники и светотехники;

«Химия» в институте физики и химии;

«Химическая технология» в институте физики и химии;

«Физика» в институте физики и химии;

«География» на географическом факультете;

«Экономика» на экономическом факультете.

«Я выбрал МГУ им. Н. П Огарева по двум основным причинам. Первая – это качественная образовательная программа. Я тщательно изучил четырехлетнюю программу обучения, каждый предмет. Посмотрел, какие возможности для самореализации предоставляются иностранным студентам в творческой и в интеллектуальной сферах. Я считаю, что наш университет превосходит другие в этом плане. Еще я хотел учиться у лучших, и в Мордовском государственном университете преподают многие высококлассные профессора. Я знаю, что диплом нашего вуза значим при устройстве на работу, и я уверен, он откроет мне двери в интересные места. Вторая причина – местоположение. Я хорошо знаю город, он мне очень нравится, особенно окружающая природа, и я смело могу представить, что буду жить здесь ближайшие несколько лет. Я тщательно выбирал вуз, и я не жалею, что выбрал именно этот университет», – рассказал о своих впечатлениях студент факультета иностранных языков Ялкап Базаров.

«Я уже четыре года учусь в Мордовском государственном университете, в этом году стал бакалавром, теперь буду поступать в магистратуру. Поступил по совету своего брата, который рассказал, как здесь хорошо и интересно. Теперь сам советую своим друзьям и родственникам получать образование именно здесь. В университете хорошие преподаватели, я учусь по востребованной в настоящее время специальности, связанной с информационными технологиями. Тот уровень знаний, который я получаю, сделает меня перспективным работником. В университете хорошие условия для саморазвития, проводятся различные конкурсы, я с удовольствием принимаю участие в соревнованиях по вольной борьбе. Потому мне нравится быть студентом МГУ им. Н.П. Огарева!», – делится впечатлениями студент института электроники и светотехники Озодбахт Холзада.

Университет предоставляет иностранным студентам уникальную возможность получить классическое образование, заниматься фундаментальной и прикладной наукой и развивать академическую карьеру. Они могут выбрать более 200 программ специалитета, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, клинической ординатуры, дополнительного образования. Важно, что среди них многие реализуются на английском языке и предполагают получение двух дипломов. Обучаться студенты могут, как на бюджетной, так и на платной основе.

«После окончания школы в Афганистане на «отлично» я получил квоту Правительства РФ на обучение в Мордовском государственном университете. Когда я приехал в Саранск, меня очень удивил этот город и его люди. Здесь очень добрые и понимающие преподаватели. Несмотря на то, что у нас были сложности с языком, они поддерживали нас, давали советы и во многом помогали. Поэтому я решил остаться в университете еще на два года и поступил в магистратуру. В МГУ им. Н.П. Огарева я мог заниматься не только учебой, но и пробовать себя в различных сферах. Например, я был руководителем сектора по работе с иностранными студентами объединенного студенческого совета студенческого городка и помогал студентам в адаптации, чтобы они здесь чувствовали себя комфортно, организовывал различные мероприятия, такие как «Огаревский колорит». Я очень рад, что поступил сюда!» – комментирует выпускник экономического факультета, председатель регионального отделения «Всероссийского Межнационального союза молодежи» Мустафа Азизи.

Вуз также предоставляет возможность принимать участие в различных международных молодежных фестивалях, спортивных и культурных мероприятиях: чемпионаты по мини-футболу среди иностранных студентов, спартакиада для иностранных студентов, соревнования по крикету, фестиваль культур «Огаревский колорит», олимпиады по русскому языку, празднования национальных праздников.

«С каждым годом Мордовский государственный университет становится более популярным среди иностранных абитуриентов. В этом году только на бюджетную основу молодежью разных стран было подано на 20% заявлений больше, чем в прошлом. Вуз выбирают, потому что видят уникальные возможности самореализации личности. МГУ им. Н.П. Огарева является одним из ведущих научных центров России и тесно интегрирован в академическую среду. Университет способствует культурному, творческому и интеллектуальному развитию иностранной молодежи. Сейчас наша задача и дальше сохранять интерес у иностранных студентов к поступлению. Для этого мы участвуем в международных конференциях, проводим профориентационные выезды и подписываем соглашения о сотрудничестве, тем самым повышаем узнаваемость МГУ им. Н.П. Огарева за рубежом. Поступающим вуз всегда оказывает поддержку и дает консультации по телефону, электронной почте и в социальных сетях» – комментирует ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

Чтобы подать заявление, абитуриентам можно воспользоваться сервисом для подачи заявлений как на русском так и на английском языках: перейти и зарегистрироваться по следующей ссылке: https://p.mrsu.ru/Account/Register

Ознакомиться с информацией по особенностям проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства можно по следующей ссылке: https://abiturs.mrsu.ru/Inostrannim-abiturientam