У пожилой жительницы Мордовии аферисты выманили 179 тысяч рублей

В Ковылкинском районе Мордовии телефонные аферисты выманили у находящейся на инвалидности пожилой женщины 179 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по РМ.

Выяснилось, что потерпевшей поступил звонок якобы от сотрудника собственной безопасности банка. Мужчина по телефону пояснил, что мошенники пытаются незаконно оформить на ее имя заем. Чтобы предотвратить несанкционированную операцию, он посоветовал внести денежные средства на резервный счет, действуя на опережение злоумышленников.

Пенсионерка сняла все свои сбережения с банковской карты и через банкомат внесла на продиктованный незнакомцем счет 179 тысяч рублей. После этого связь с неизвестным была полностью утрачена.

Женщина обратилась в полицию.В настоящий момент осуществляются оперативные мероприятия по установлению личности злоумышленников.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если вам звонит неизвестный и просит произвести какие-либо действия с вашим банковским счетом, немедленно прекратите разговор. Обратитесь в отделение банка для получения достоверной информации, не совершайте никаких операций по просьбе телефонных незнакомцев, кем бы они ни представились.