В Мордовии во время купания в сельском пруду утонул 60-летний мужчина

МЧС по РМ сообщает о гибели еще одного жителя республики на водоеме. ЧП произошло в Рузаевском районе.

9 августа в 16 часов во время купания в пруду рядом с селом Новый Усад утонул мужчина 1962 года рождения. Тело погибшего было извлечено из воды и отправлено в морг.

Обстоятельства трагического инцидента в настоящее время устанавливаются.