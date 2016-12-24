В Мордовии во время купания в сельском пруду утонул 60-летний мужчина

Репортер

МЧС по РМ сообщает о гибели еще одного жителя республики на водоеме. ЧП произошло в Рузаевском районе.

9 августа в 16 часов во время купания в пруду рядом с селом Новый Усад утонул мужчина 1962 года рождения. Тело погибшего было извлечено из воды и отправлено в морг.

Обстоятельства трагического инцидента в настоящее время устанавливаются.

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