В Мордовии во время купания в сельском пруду утонул 60-летний мужчина

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Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
МЧС по РМ сообщает о гибели еще одного жителя республики на водоеме. ЧП произошло в Рузаевском районе.
9 августа в 16 часов во время купания в пруду рядом с селом Новый Усад утонул мужчина 1962 года рождения. Тело погибшего было извлечено из воды и отправлено в морг.
Обстоятельства трагического инцидента в настоящее время устанавливаются.
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Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
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