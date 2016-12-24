В Саранске уволенный работник расстрелял иномарку начальника

По информации прокуратуры РМ, в столице Мордовии перед судом предстанет мстительный 42-летний житель Лямбирского района. Мужчина обвиняется в расстреле автомобиля своего бывшего работодателя.

Как было установлено в ходе расследования, в мае этого года руководитель одной из организаций, расположенной по ул. 1-ая Промышленная в Саранске, сообщил о своем намерении перевести фигуранта дела на менее оплачиваемую работу. В ответ тот вспылил, произошел конфликт, результатом которого стало увольнение несогласного «по собственному желанию».

Но оскорбленный товарищ решил просто так это дело не оставлять. Он взял из своего дома охотничье гладкоствольное ружье, снарядил его четырьмя боеприпасами, основной поражающий элемент двух из которых была картечь, а двух других – пули, после чего подъехал к месту, где располагался автомобиль начальника «Nissan Qashqai».

Находясь на заднем пассажирском сиденье машины под управлением своего сына (тот типа был не осведомлен о намерениях отца), мститель расстрелял через открытое окно иномарку бывшего босса. От преступных действий обвиняемого на автомобиле потерпевшего образовались многочисленные повреждения. Сумма ущерба составила более 430 тысяч рублей.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, в ходе этой расстрельной акции создавалась реальная опасность для жизни и здоровья людей, пребывающих внутри складского и офисного помещений, расположенных на данной территории.

Вскоре «стрелок» был задержан правоохранителями и отправлен под домашний арест. В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемого - автомобиль, стоимостью 500 тысяч рублей, был наложен арест.

Сейчас уголовное дело направлено в Пролетарский суд Саранска для рассмотрения по существу. За умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества мужчине светит до 2 лет лишения свободы.