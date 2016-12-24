В мордовской колонии среди женских отрядов устроили конкурс ландшафтного дизайна

Репортер

В исправительной колонии №2 УФСИН по РМ прошел конкурс ландшафтного дизайна среди осужденных женщин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На суд жюри были представлены цветочные фантазии, воплощенные дамами на клумбах внутри исправительного учреждения. При этом, каждый отряд устроил своеобразную презентацию, рассказывая о своих растительных творениях в стихотворной форме.

О каких-то призовых поощрениях для победительниц конкурса в информации не указывается.

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