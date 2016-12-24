В мордовской колонии среди женских отрядов устроили конкурс ландшафтного дизайна

Прямой диалог
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
В исправительной колонии №2 УФСИН по РМ прошел конкурс ландшафтного дизайна среди осужденных женщин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На суд жюри были представлены цветочные фантазии, воплощенные дамами на клумбах внутри исправительного учреждения. При этом, каждый отряд устроил своеобразную презентацию, рассказывая о своих растительных творениях в стихотворной форме.
О каких-то призовых поощрениях для победительниц конкурса в информации не указывается.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
Глава Мордовии встретился с участниками Всероссийского конкурса
Аграрии Мордовии в этом году планируют собрать полтора миллиона тонн зерна
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
В Доме Республики обсудили молодежную политику и реализацию инициатив молодого поколения
В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%
Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным
В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад