В мордовской колонии среди женских отрядов устроили конкурс ландшафтного дизайна

В исправительной колонии №2 УФСИН по РМ прошел конкурс ландшафтного дизайна среди осужденных женщин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На суд жюри были представлены цветочные фантазии, воплощенные дамами на клумбах внутри исправительного учреждения. При этом, каждый отряд устроил своеобразную презентацию, рассказывая о своих растительных творениях в стихотворной форме.

О каких-то призовых поощрениях для победительниц конкурса в информации не указывается.