10 августа в Саранске состоится открытие полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена»!

Репортер

9-14 августа в Мордовии пройдет самый массовый конкурс для детей и подростков. Больше 1000 старшеклассников со всего Поволжья участвуют в проекте!

Финалисты отправятся в Международный детский центр «Артек».

Прямую трансляцию церемонии открытия смотрите в официальной группе Республики Мордовия. Начало в 20:30. Не пропустите!

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