10 августа в Саранске состоится открытие полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена»!

9-14 августа в Мордовии пройдет самый массовый конкурс для детей и подростков. Больше 1000 старшеклассников со всего Поволжья участвуют в проекте!



Финалисты отправятся в Международный детский центр «Артек».



Прямую трансляцию церемонии открытия смотрите в официальной группе Республики Мордовия. Начало в 20:30. Не пропустите!