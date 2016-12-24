10 августа в Саранске состоится открытие полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена»!

Прямой диалог
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
9-14 августа в Мордовии пройдет самый массовый конкурс для детей и подростков. Больше 1000 старшеклассников со всего Поволжья участвуют в проекте!
Финалисты отправятся в Международный детский центр «Артек».
Прямую трансляцию церемонии открытия смотрите в официальной группе Республики Мордовия. Начало в 20:30. Не пропустите!
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад
В Доме Республики обсудили молодежную политику и реализацию инициатив молодого поколения
Аграрии Мордовии в этом году планируют собрать полтора миллиона тонн зерна
В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%
Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным
Глава Мордовии встретился с участниками Всероссийского конкурса
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии