YouTube отказывается соблюдать гражданские права россиян

Администрация известнейшего видеохостинга физически и юридически находится за пределами России, благодаря чему может игнорировать требования российского закона, а также многочисленные наложенные штрафы.

При этом YouTube продолжает без объективных причин удалять отдельные видеоролики и даже целиком блокировать аккаунты российских СМИ. Пользователи же, чьи права таким образом были нарушены, не имеют законной возможности отстоять свою правоту и восстановить справедливость.

Всего за последние месяцы были заблокированы каналы более 60 СМИ, а также отдельных блогеров, среди которых пранкеры Вован и Лексус, телеведущий Тигран Кеосоян, журналист Антон Красовский и другие.

«К сожалению, крупные зарубежные компании слишком пренебрежительно относятся к правам граждан, в том числе и YouTube, – делится мнением практикующий юрист по гражданско-правовым делам из Саранска Нина Лукьянова. – Особенно, когда речь заходит о жителях нашей страны, ведь владеющая видеохостингом компания Google находится вне юрисдикции РФ. Я считаю, что ни одна организация не может ставить себя выше гражданских прав и законов тех стран, откуда получает свой доход. Поэтому нам сейчас так необходим закон «о приземлении», который обязывает зарубежные компании учредить юридической лицо на территории России. Это даст нашим гражданам законный инструмент для отстаивания своих прав».

Закон о «приземлении» вступил в силу 1 января 2022 года, однако IT-гиганты не спешат соблюдать его требования: учредить юридическое лицо на территории РФ, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. Google и YouTube в частности продолжают демонстративно игнорировать российский закон. Поэтому Правительство РФ приняло решение ввести еще одну меру воздействия, а именно оборотные штрафы за отказ от «приземления».