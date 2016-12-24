Прокуратура выявила в Министерстве цифрового развития РМ нарушения при закупках

«Время героев»
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
Прокурорской проверкой было установлено, что должностные лица Министерства допустили к электронному аукциону заявку, которая не соответствовала его техническим условиям. Эта заявка в конечном итоге оказалась победившей на аукционе.
По постановлениям первого заместителя прокуратура республики Александра Иванова заместитель Министра информатизации и связи республики, бывший начальник отдела развития информационной инфраструктуры и связи и консультант-юрист того же Министерства за признание победителем аукциона определенного поставщика (с нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок) привлечены к административной ответственности с назначением штрафов по 50 тысяч рублей.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
В Доме Республики обсудили молодежную политику и реализацию инициатив молодого поколения
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
Аграрии Мордовии в этом году планируют собрать полтора миллиона тонн зерна
В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад
Глава Мордовии встретился с участниками Всероссийского конкурса
В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%
Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным