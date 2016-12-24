Прокуратура выявила в Министерстве цифрового развития РМ нарушения при закупках

Прокурорской проверкой было установлено, что должностные лица Министерства допустили к электронному аукциону заявку, которая не соответствовала его техническим условиям. Эта заявка в конечном итоге оказалась победившей на аукционе.

По постановлениям первого заместителя прокуратура республики Александра Иванова заместитель Министра информатизации и связи республики, бывший начальник отдела развития информационной инфраструктуры и связи и консультант-юрист того же Министерства за признание победителем аукциона определенного поставщика (с нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок) привлечены к административной ответственности с назначением штрафов по 50 тысяч рублей.