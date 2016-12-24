В Саранске приостановили деятельность кафе из-за санитарных нарушений

«Большая перемена»
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Как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по РМ, в столице Мордовии приостановлена деятельность кафе, расположенного на улице Васенко. Причина - нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
В ходе проведенной контролирующими органами внеплановой проверки в указанном заведении, инициированной в связи с регистрацией случая бактериальной кишечной инфекции у сушефа, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В частности, здесь не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. В заведении нарушается режим мытья столовой и кухонной посуды, в конце рабочего дня не проводится мойка всей посуды, столовых приборов дезинфицирующими средствами.
Данные и иные нарушения создавали угрозу безопасности жизни и здоровью граждан. По решению суда владеющий кафе индивидуальный предприниматель за нарушения привлечен к ответственности в виде приостановления деятельности заведения сроком на 60 суток.
В настоящий момент кухонное помещение в кафе опечатано. Сотрудник службы судебных приставов на протяжении всего срока приостановления деятельности будет проверять надлежащее исполнение судебного акта.
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