В Саранске приостановили деятельность кафе из-за санитарных нарушений

Как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по РМ, в столице Мордовии приостановлена деятельность кафе, расположенного на улице Васенко. Причина - нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

В ходе проведенной контролирующими органами внеплановой проверки в указанном заведении, инициированной в связи с регистрацией случая бактериальной кишечной инфекции у сушефа, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В частности, здесь не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. В заведении нарушается режим мытья столовой и кухонной посуды, в конце рабочего дня не проводится мойка всей посуды, столовых приборов дезинфицирующими средствами.

Данные и иные нарушения создавали угрозу безопасности жизни и здоровью граждан. По решению суда владеющий кафе индивидуальный предприниматель за нарушения привлечен к ответственности в виде приостановления деятельности заведения сроком на 60 суток.

В настоящий момент кухонное помещение в кафе опечатано. Сотрудник службы судебных приставов на протяжении всего срока приостановления деятельности будет проверять надлежащее исполнение судебного акта.