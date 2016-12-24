Мордовия входит в топ-5 рейтинга органических регионов России

Роскачество представило обновленный рейтинг субъектов Российской Федерации по количеству сертифицированных производителей. Республика Мордовия вошла в топ-5 рейтинга.

В настоящее время в регионе 6 сертифицированных производителей, это – ООО «Биосфера», ООО «Ликеро-водочный завод «Саранский», ООО «Кемлянский спиртзавод», ИП ГКФХ «Лапшина Т.И.», МП г.о. Саранск «Детская пищевая станция», КФХ ИП «Крючкова В.Н.».

Всего в реестре производителей органической продукции Минсельхоза России значится 119 представителей из 42 регионов страны.

Напоминаем, в июне в Совете Федерации объявлены победители первой национальной премии за развитие российской органической продукции. Лидеры определены в 14 номинациях. Республика Мордовия признана регионом-лидером по эффективному освоению залежных земель, за это также отдельно отмечено ООО «Биосфера». ЛВЗ «Саранский» стал лучшим экспортно-ориентированным производителем и получил статус «Народного органического бренда».