Погибшие в Мордовии подростки в момент ДТП находились без мотошлемов

Прокуратура республики организовала проверку ДТП, в котором погибли двое подростков. Трагедия произошла 8 августа в Теньгушевском районе Мордовии примерно в 23 часа 20 минут на автодороге Темников-Барашево-граница Нижегородской области.

По предварительным данным, несовершеннолетний водитель мотоцикла «Motoland» и следовавший с ним в качестве пассажира подросток, съехали на транспортном средстве в правый по ходу движения кювет.

От полученных травм оба несовершеннолетних, 2007 и 2008 годов рождения, скончались до приезда скорой медицинской помощи.

Как отмечается в сообщении прокуратуры РМ, в момент ДТП погибшие находились без мотошлемов.

Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.