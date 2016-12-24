Погибшие в Мордовии подростки в момент ДТП находились без мотошлемов

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Прокуратура республики организовала проверку ДТП, в котором погибли двое подростков. Трагедия произошла 8 августа в Теньгушевском районе Мордовии примерно в 23 часа 20 минут на автодороге Темников-Барашево-граница Нижегородской области.
По предварительным данным, несовершеннолетний водитель мотоцикла «Motoland» и следовавший с ним в качестве пассажира подросток, съехали на транспортном средстве в правый по ходу движения кювет.
От полученных травм оба несовершеннолетних, 2007 и 2008 годов рождения, скончались до приезда скорой медицинской помощи.
Как отмечается в сообщении прокуратуры РМ, в момент ДТП погибшие находились без мотошлемов.
Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
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