ЦУР Республики Мордовия помогает гражданам оперативно решать проблемы

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Специалисты Центра управления регионом фиксирую в соцсетях обращения граждан, а затем передают их в профильные ведомства для принятия необходимых мер. Таким образом удается решить множество проблем, которым органы власти ранее не уделяли должного внимания.
К примеру, недавно жители Саранска через соцсети сообщили, что в Парке Победы на Химмаше конструкции детской площадки изрисованы и усыпаны различными надписями, что сильно портит ее вид.
Информация была передана в администрацию Саранска. Вскоре ее представители ответили, что все рисунки и надписи были стерты, а конструкции приведены в надлежащий вид.
Примерно в то же время совместные усилия ЦУР Республики Мордовия и Саранской администрации позволили решить еще одну проблему на ул. Пушкина. Местные жители сообщили, что в одном из дворов на дороге образовалась яма глубиной 30 см. Работники подрядной организации засыпали яму вскоре после того, как обращение было зафиксировано.
Тем временем администрация Лямбирского района решала проблему с ТКО в селе Большая Елховка. Местные жители рассказали об автобусной остановке, заваленной мусором. После поступившего через соцсети и зафиксированного ЦУР Мордовии сообщения районная администрация организовала уборку и вскоре поделилась результатами работы.
Если вы столкнулись с подобной или другой проблемой, обязательно пишите в соцсети. Или направьте официального обращение через портал «Госуслуги». ЦУР Республики Мордовия поможет принять меры и расскажет, что сделано.
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