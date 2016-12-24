Из Мокши извлекли тела утонувших отца и сына

По информации Следственного комитета по РМ, 9 августа в течение дня из воды были извлечены тела утонувших накануне в реке Мокша 40-летнего мужчины и его 14-летнего сына.

Ранее сообщалось, что днем 8 августа в Теньгушевском районе республики в реке Мокша возле деревни Баево мужчина и его старший сын ушли под воду. О произошедшем взрослым сообщил младший шестилетний ребенок, который также находился вместе с ними на водоеме.

Следователем СК осмотрены тела погибших, признаков насильственной смерти не установлено.

В настоящее время Темниковским межрайонным следственным отделом проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося.