В Мордовии суд отправил в колонию похитителя средств благотворительной организации

«Большая перемена»
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В Ичалковском районе республики суд вынес приговор 42-летнему жителю села Кемля за совершенный летом этого года грабеж. Об этом сообщает МВД по РМ.
Как было установлено в ходе расследования, этот деятель увидел в продуктовом магазине прозрачный контейнер, принадлежащий благотворительной организации. В него сердобольные покупатели складывали деньги на помощь тяжелобольным детям. Обратив внимание, что в контейнере набралось уже немало купюр, сельчанин схватил благотворительную «копилку» и выбежал с ней из торговой точки.
Продавец магазина не смогла самостоятельно догнать наглого типа и сообщила о случившемся в правоохранительные органы.
Злоумышленника задержали участковые полиции по месту его жительства. Часть похищенных денежных средств была изъята. Остальные деньги, со слов вороватого товарища, он потерял по дороге, а пустой контейнер выбросил около магазина. Сумма причиненного ущерба составила 509 рублей.
В 2020 году фигурант дела уже был судим за кражу. Поэтому нет ничего удивительного, что приговором суда мужчине было назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии поселении.
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