В Мордовии росгвардейцы ревакцинируются против коронавируса

Репортер

В Управлении Росгвардии по РМ продолжается ревакцинация военнослужащих и сотрудников против Covid-19. Вакциной «Спутник-V» прививаются росгвардейцы, у которых прошло более 6 месяцев с момента прохождения прошлой процедуры.

Выездная бригада медицинских работников прибыла на территорию ведомства для вакцинации личного состава. Для получения прививки доброволец проходит необходимое первичное обследование: измерение температуры, давления и содержания кислорода в крови. Кроме того, специалисты медицинского учреждения особое внимание уделяют общему состоянию здоровья и отсутствию противопоказаний.

«Сотрудники и военнослужащие ведомства ответственно подходят к необходимости ревакцинации. Сегодня вакцинация - самый эффективный способ защиты, направленный на выработку коллективного иммунитета», - отметила начальник группы медицинского обеспечения Управления Росгвардии по РМ лейтенант полиции Сабина Мухамедиева.

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