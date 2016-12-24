МВД по РМ сообщает еще об одном трагическом инциденте на дорогах республики. В Теньгушевском районе в результате аварии на мотоцикле погибли двое детей.

Трагедия произошла 8 августа примерно в 23 часа 20 минут на автодороге Темников-Барашево-граница Нижегородской области.

По предварительным данным, несовершеннолетний водитель мотоцикла «Motoland» и следовавший с ним в качестве пассажира подросток, съехали на транспортном средстве в правый по ходу движения кювет.

От полученных травм оба несовершеннолетних, 2007 и 2008 годов рождения, скончались до приезда скорой медицинской помощи.

На месте работают сотрудники полиции.