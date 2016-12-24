ДТП в Торбеевском районе унесло жизнь 28-летнего парня

По информации Госавтоинспекции республики, ранним утром 8 августа в Торбеевском районе Мордовии произошло ДТП со смертельным исходом.

В 03:30 на автодороге подъезд к Саранску от трассы М-5 «Урал» 28-летний молодой человек за рулем «Лады Приоры», по предварительным данным, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовую «Газель». После столкновения произошло возгорание транспортных средств.

В результате ДТП парень от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Назначены экспертизы.

46-летний водитель «Газели» с различными травмами был госпитализирован в Торбеевскую больницу. У него взята кровь на анализ.