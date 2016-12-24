Житель Мордовии за шашлык из чужой овцы отправится на зону

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В Инсарском районе суд вынес приговор в отношении 26-ти и 27-летнего местных жителей, пустивших чужую овцу на шашлыки. Как сообщает МВД по РМ, один из них получил за «гастрономическое хищение» реальный срок заключения.
Как было установлено в ходе расследования, в начале мая двое молодых мужчин на улице в Инсаре заприметили возле одного из домов пасущихся на лужайке овец. План на сытный обед у парочки созрел мгновенно. Пока один наблюдал за окружающей обстановкой, второй взвалил на шею овцу весом около 25 килограммов, после чего они быстренько покинули место преступления.
С похищенной добычей приятели направились в гости к знакомому, где зарезали животное, разделали тушку и приготовили шашлык.
Обнаружив пропажу, 46-летняя потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастных к совершению преступления мужчин. Свою вину они признали полностью, ранее фигуранты также были судимы за имущественные преступления.
Кроме того, один из попавшихся после пира за чужой счет угрожал убийством своей сожительнице и во время инцидента ударил ее ногой по лицу.
Ущерб от кражи овцы ее владелица оценила в 6 тысяч рублей. По приговору главному похитителю живности дали 1 год и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельнику за хищение овцы и угрозу убийством – лишение свободы сроком 1 год 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года.
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