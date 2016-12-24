В Мордовии водолазы достали из воды 34-летнего утонувшего мужчину

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По информации МЧС по РМ, очередная трагедия на водоемах республики случилась в воскресенье утром в Теньгушевском районе. Здесь на телефон спасателей поступило сообщение, что на реке Мокша пропал 34-летний мужчина – его пустую лодку прибило к берегу.
На место ЧП незамедлительно прибыли спасатели. После многочасовых поисков тело погибшего удалось обнаружить и извлечь из воды только к вечеру. Это уже 15-й за купальный сезон случай трагической гибели жителей республики на водоемах.
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Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным
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