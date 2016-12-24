В Мордовии водолазы достали из воды 34-летнего утонувшего мужчину

По информации МЧС по РМ, очередная трагедия на водоемах республики случилась в воскресенье утром в Теньгушевском районе. Здесь на телефон спасателей поступило сообщение, что на реке Мокша пропал 34-летний мужчина – его пустую лодку прибило к берегу.

На место ЧП незамедлительно прибыли спасатели. После многочасовых поисков тело погибшего удалось обнаружить и извлечь из воды только к вечеру. Это уже 15-й за купальный сезон случай трагической гибели жителей республики на водоемах.