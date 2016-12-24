В Ковылкинском районе 67-летний водитель на «Рено Дастер» насмерть сбил велосипедистку

Репортер

Как сообщает Госавтоинспекция республики, смертельный дорожный инцидент произошел 5 августа около 16 часов 45 минут в городе Ковылкино. По предварительным данным, 67-летний мужчина, управляя автомобилем марки «Рено Дастер», совершил наезд на женщину, ехавшую на велосипеде.

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На данный момент ее личность не установлена.

Водитель с места аварии скрылся, но был задержан очевидцем ДТП. От процедуры прохождения медицинского освидетельствования на опьянение виновник смертельного наезда отказался.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Вклад в будущее

В Доме Республики обсудили молодежную политику и реализацию инициатив молодого поколения

Прямой диалог

Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона

«Время героев»

В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии

Оперштаб

В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%

Защищали интересы Родины

Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным

Оперштаб

В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад

1
Заказать рекламу
1
1
1