В Ковылкинском районе 67-летний водитель на «Рено Дастер» насмерть сбил велосипедистку

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Как сообщает Госавтоинспекция республики, смертельный дорожный инцидент произошел 5 августа около 16 часов 45 минут в городе Ковылкино. По предварительным данным, 67-летний мужчина, управляя автомобилем марки «Рено Дастер», совершил наезд на женщину, ехавшую на велосипеде.
Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На данный момент ее личность не установлена.
Водитель с места аварии скрылся, но был задержан очевидцем ДТП. От процедуры прохождения медицинского освидетельствования на опьянение виновник смертельного наезда отказался.
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В Доме Республики обсудили молодежную политику и реализацию инициатив молодого поколения
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