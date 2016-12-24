Прокуратура в Саранске требует через суд компенсацию для ребенка, укушенного на улице собакой

«Большая перемена»
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Прокуратура Октябрьского района Саранска обратилась в суд с иском к Администрации города в интересах пострадавшего от укуса собаки ребенка. Представители надзорного ведомства требуют от муниципалитета компенсировать мальчику моральный вред от перенесенных нервных потрясений и страданий.
События, о которых идет речь в иске, разворачивались в Николаевке в июне этого года. Здесь на гулявшего с матерью мальчугана набросилась псина и покусала. Ребенка увезли в больницу.
Прокурорской проверкой по факту этого нападения были выявлены нарушения законодательства в деятельности саранской Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства. Они выразились в ненадлежащем контроле и надзоре за ходом и качеством оказываемых услуг по выявлению и отлову безнадзорных животных подрядной организацией. Руководителю Дирекции было внесено соответствующее представление.
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