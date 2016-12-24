Глава Мордовии посетил старейший детский оздоровительный лагерь республики

Глава Мордовии Артём Здунов 4 августа посетил детский оздоровительный лагерь «Изумрудный» имени Володи Дубинина в Рузаевском районе. Это старейший детский лагерь в республике - он был основан в 1934 году и долгое время находился в ведении Куйбышевской железной дороги.



Глава республики осмотрел инфраструктуру лагеря, условия, в которых отдыхают дети. Разгуляться здесь есть где - два водоема, пляж, лодочная станция, палаточный лагерь, веревочный городок, скалодром, многочисленные спортивные площадки. Работают центр инновационного творчества, клуб - увлекательные занятия найдутся для каждого ребёнка.



Артём Здунов поговорил с детьми и вожатыми, а директор Центра молодежной политики и туризма Рузаевского района Ксения Вотякова провела для руководителя республики презентацию проекта по развитию лагеря. Проект планируют претворить в жизнь при поддержке Минпросвещения России. Если регион станет участником федеральной программы реконструкции загородных лагерей, то «Изумрудный» будет модернизирован.



«Я этот проект поддерживаю. Старейший лагерь Мордовии будет развиваться - в этом мы ему поможем!» - сказал Артём Здунов.



Руководитель республики поздравил детей с днем рождения лагеря - ему исполнилось 88 лет, пожелал всем хорошего отдыха и постоянного самосовершенствования.



«После каждой смены задавайте себе вопрос: чему я научился за это время, какие полезные знания и умения приобрёл. Это очень поможет вам в дальнейшей жизни», - подчеркнул Артём Здунов.