Как сообщает Администрация города, 5 августа в Саранске будет временно отключено холодное водоснабжение по отдельным адресам. Причина - проведение ремонтных работ.

5 августа с 9:00 и до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:



Многоквартирные жилые дома:

- ул. Сущинского д. 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/2, 8/3, 12, 14

- ул. Саранская, д. 56, 59



Частный сектор:

- ул. Маринина с д.12 по д.76

- ул. Островского с д.1 по д.27



Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.