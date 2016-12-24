5 августа в Саранске будет временно отключено холодное водоснабжение по отдельным адресам

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Как сообщает Администрация города, 5 августа в Саранске будет временно отключено холодное водоснабжение по отдельным адресам. Причина - проведение ремонтных работ.

5 августа с 9:00 и до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:

Многоквартирные жилые дома:
- ул. Сущинского д. 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/2, 8/3, 12, 14
- ул. Саранская, д. 56, 59

Частный сектор:
- ул. Маринина с д.12 по д.76
- ул. Островского с д.1 по д.27

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.

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