Оперштаб
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Как сообщает Администрация города, 5 августа в Саранске будет временно отключено холодное водоснабжение по отдельным адресам. Причина - проведение ремонтных работ.
5 августа с 9:00 и до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:
Многоквартирные жилые дома:
- ул. Сущинского д. 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/2, 8/3, 12, 14
- ул. Саранская, д. 56, 59
Частный сектор:
- ул. Маринина с д.12 по д.76
- ул. Островского с д.1 по д.27
Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.
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В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад
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