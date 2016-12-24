12 июня в Доме Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню России

12 июня в Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности, посвященная Дню России. В ней приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, Председатель Правительства РМ Владимир Сидоров, Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, главный федеральный инспектор по Мордовии Михаил Сезганов и глава городского округа Саранск Игорь Асабин.

Артём Здунов поздравил собравшихся с Днём России, с православным праздником Пресвятой Троицы и с днем рождения Саранска, пожелав мира и добра всем жителям республики и страны, благополучия каждой семье.

«Время идет, столько поколений сменилось, но Россия остается нашим родным домом, нашим оплотом. Россия – это мы с вами!» - сказал руководитель региона.

Он выразил слова благодарности активным участникам защиты интересов страны – тем, кто обеспечивает безопасность на западных рубежах, работает на производствах, помогает гостям из Луганска, Мариуполя и ДНР, всем тем, кто ежедневно кует славу нашей Родины, ведь героизм проявляется в каждодневном труде.

«Хочу сказать большое спасибо Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за ответственность, которую он взял на себя, которую взяла на себя Россия – за судьбу русского мира, за судьбы других держав, чтобы предотвратить распространение фашизма и национализма. Эту ответственность придется испытать на себе и молодому поколению. Консолидация для нас сейчас важна как никогда. Пусть славится в веках наша Россия и наша родная Мордовия», - подчеркнул Артём Здунов.

Руководитель республики вручил высокие награды. В частности, за достигнутые трудовые успехи орденом Дружбы награжден волочильщик проволоки ООО «Сарансккабель» Михаил Авдюшкин, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены машинист автогрейдера ООО «МАПО-ТРАНС» Петр Марюшкин и ветеран труда с 36-летним стажем в области дорожного строительства Владимир Шувалов.

Также на церемонии юным жителям Мордовии были вручены паспорта гражданина Российской Федерации.