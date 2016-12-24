Поздравление Главы Мордовии с Днём России и Днём города Саранска

Уважаемые жители Мордовии! Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днём России и 381-летием города Саранска!

Наша страна – великая держава с тысячелетней историей. Мы гордимся тем, что здесь родились и живём. Вне зависимости от национальности, вероисповедания и политических убеждений мы чтим славную историю нашего Отечества и делаем все возможное для процветания Родины. В самые трудные моменты российский народ объединяется и с успехом преодолевает все трудности. В этом – наша сила.

Уважаемые друзья! В этом году мы отмечаем 381-летие столицы нашей республики. Саранск – уютный, красивый и современный город, он обладает огромным потенциалом для развития. Главное его богатство – жители, которые искренне переживают за судьбу малой Родины. Совместными усилиями мы сможем реализовать все задуманное, чтобы Саранск стал ещё лучше и комфортнее.

В этот праздничный день желаю всем здоровья, счастья, добра и благополучия. Успехов во всех начинаниях во славу нашей великой Родины и Саранска! С праздником!

Глава Республики Мордовия А. Здунов