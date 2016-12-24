На трассе в Мордовии в ДТП погибли три человека

Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

10 июня примерно в 16 часов 25 минут на 290 км автодороги «Нижний Новгород - Пенза – Саратов», по предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2114 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Киа Спортэйдж.

В результате ДТП водитель и два пассажира отечественной легковушки скончались на месте происшествия. Водитель корейского кроссовера с различными травмами был доставлен в лечебное учреждение.