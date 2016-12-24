Вячеслав Брыков предстанет перед судом за махинацию на 271 миллион рублей

В производство Ленинского суда Саранска поступило уголовное дело в отношении известного в Мордовии деятеля 53-летнего Вячеслава Брыкова, обвиняемого в хищении организованной группой бюджетных средств в сумме 271 млн. рублей. Речь идет о наглой махинации с продажей «МордовЭкспоЦентра» по завышенной стоимости, проведенной за счет бюджетных средств.

По данным следствия, деньги были похищены под видом реализации инвестиционного проекта «Развитие и модернизация выставочной деятельности в Республике Мордовия». Так, в собственность республики (а именно - в собственность Корпорации развития РМ) был продан имущественный комплекс «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной, не соответствующей действительности стоимости. Согласно договору купли-продажи стоимость упомянутого имущества, включающего в себя здания павильонов, галереи, а также земельный участок и асфальтовое покрытие, была определена в размере 271 миллиона рублей при фактической рыночной стоимости немногим более 54 миллионов рублей.

До продажи располагающийся в Ялге «МордовЭкспоЦентр» принадлежал местному Межрегиональному промышленно-строительному банку (МПСБ). Вячеслав Брыков в то время являлся председателем совета директоров МПСБ. В эту сделку, по информации следствия, также были вовлечены первый вице-премьер Правительства РМ Владимир Мазов, председатель правления банка Татьяна Гришина и бенефициарные владельцы - Алексей Гришин и Алексей Меркушкин.

Первой приговор по делу «МордовЭкспоЦентра» в январе этого года выслушала Татьяна Гришина. Суд отправил дочь известного в прошлом мордовского политика, бывшего ректора Российского экономического университета Виктора Гришина в колонию на 4 года и 6 месяцев. Кроме того, она была оштрафована на 700 тысяч рублей.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Ленинского суда Саранска, Вячеслав Брыков на предварительном следствии вину признал полностью. На процессе он фигурирует уже в качестве безработного.