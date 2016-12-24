В Мордовии выбрали лучшего судебного пристава-исполнителя

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России». Лучшим сотрудником признана Татьяна Ковалюк.

Победитель и призеры конкурса определялись по двум критериям: выполнение показателей служебной деятельности по линии организации исполнительного производства и профессиональная подготовленность, которая оценивалась по результатам тестирования на знание действующих нормативно-правовых актов.

По результатам испытаний лучшим судебным приставом-исполнителем Мордовии признана сотрудница отделения судебных приставов по Чамзинскому району Татьяна Ковалюк. На втором месте - судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Октябрьскому району Ирина Долгачёва. Третье место заняла судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Ленинскому району Маргарита Тимошкина.

Напомним, что лучшим судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов признан сотрудник отделения специального назначения Сергей Тиманин. 2 место занял судебный пристав межрайонного отделения судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов Александр Калинкин. Судебному приставу отделения судебных приставов по Старошайговскому району Алексею Клишину присвоено 3 место.

Победители регионального этапа продолжат борьбу за звание лучших на уровне Приволжского федерального округа.