Вузы Мордовии готовы к проведению приемной кампании

Приемная кампания в российских вузах стартует не позже 20 июня. Как сообщил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в этом году на бесплатное обучение могут рассчитывать больше 588 тысяч абитуриентов. Это на 11,5 тысяч больше, чем в прошлом году. Количество бюджетных мест постоянно растет.

«В этом году на бюджетные места смогут поступить больше 64% выпускников школ, – рассказал вице-премьер. – Для них выделено 588 044 места. Причем 73% из них по поручению Президента отдается региональным вузам. Упор делается на инженерные специальности, что позволит обеспечить скорейшее импортозамещение. С сентября по данным направлениям начнут обучение почти 245 тысяч человек. На втором месте находятся педагогические специальности. По ним предусмотрено свыше 75 тысяч мест. Следом идут общественные и медицинские науки. По ним предусмотрено свыше 68 тысяч и 54,7 тысяч мест соответственно».

Этим летом из школ Мордовии выпускаются 3 136 одиннадцатиклассников. В НИ МГУ им. Н.П. Огарева абитуриентам будут доступны 2705 бюджетных мест, а в МГПУ им. М.Е. Евсевьева – 1266 мест.

«Это огромное количество мест, – поделился мнением и.о. ректора НИ МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко. – Для каждого желающего выпускника школ найдется бюджетное место. Проблем с поступлением сегодня нет. Мы видим, что к нам едут учиться абитуриенты со всей страны. Потому что у нас созданы все необходимые условия для комфортного обучения. Налажена прямая связь с предприятиями, что очень важно для прохождения практики и нахождения первого рабочего места».

Также Дмитрий Чернышенко рассказал, что в этом году подать документы в вузы можно тремя способами – лично, по почте и в электронной форме через сайт университета или суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах». Это повысит доступность высшего образования в стране, особенно для абитуриентов из дальних регионов России. К суперсервису подключены 974 вуза, в том числа оба мордовских университета.