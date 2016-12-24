Уроженец Туркменистана пришел к полицейским Саранска с заявлением о мошенничестве брокера

Как сообщает МВД по РМ, в органы внутренних дел Саранска обратился 25-летний уроженец Туркменистана. Молодой человек рассказал стражам правопорядка, что решил увеличить свое благосостояние игрой на фондовой бирже, но теперь не может вернуть свои деньги.

Одолжив у родственников 300 тысяч рублей, парень выбрал некую международную компанию для сделок с акциями. Он даже был обрадован сообщением о зачислении на счет дивидендов от купленных ценных бумаг.

Но главная засада обозначилась при попытке вывести хоть какие-то средства со своего брокерского счета. Во всех случаях неизменно следовал отказ.

В ходе консультаций с сотрудниками финансовой платформы выяснилось, что у компании нет представительства в России и вывод средств невозможен.

В настоящее время полицейские Саранска по заявлению обманутого гражданина иностранного государства проводят проверку.